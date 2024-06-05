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  4. ФОТО. В сеть попали фото формы мадридского Реала на сезон 2024/25
Испания
05 июня 2024, 10:40 | Обновлено 05 июня 2024, 10:55
732
1

ФОТО. В сеть попали фото формы мадридского Реала на сезон 2024/25

Форма выполнена в традиционных цветах

05 июня 2024, 10:40 | Обновлено 05 июня 2024, 10:55
732
1
ФОТО. В сеть попали фото формы мадридского Реала на сезон 2024/25
Footyheadlines

Появились фотографии домашнего комплекта формы мадридского «Реала» на сезон 2024/25.

Отметим, что технический спонсор – компания adidas.

Форма выполнена в традиционном для команды белом цвете в сочетании с черными «тремя полосами». Впервые с сезона 2018-2019 adidas не экспериментирует с дополнительным цветом домашнего комплекта «Реала».

Домашний комплект «Реала» 24/25 также имеет графический дизайн. На нем изображен узор «Гусиные лапки». Он вдохновлен нарядами «чулапо», которые надевают на ежегодную мадридскую фиесту Сан-Исидро.

Форма уже поступила в продажу

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Владимир Клепач Источник: Footyheadlines
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Комментарии 1
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Henriklarsson11
Нащо ж такіі радикальні зміни?. Відразу тепер і не зрозумієш що це реал
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