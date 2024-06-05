ФОТО. В сеть попали фото формы мадридского Реала на сезон 2024/25
Форма выполнена в традиционных цветах
Появились фотографии домашнего комплекта формы мадридского «Реала» на сезон 2024/25.
Отметим, что технический спонсор – компания adidas.
Форма выполнена в традиционном для команды белом цвете в сочетании с черными «тремя полосами». Впервые с сезона 2018-2019 adidas не экспериментирует с дополнительным цветом домашнего комплекта «Реала».
Домашний комплект «Реала» 24/25 также имеет графический дизайн. На нем изображен узор «Гусиные лапки». Он вдохновлен нарядами «чулапо», которые надевают на ежегодную мадридскую фиесту Сан-Исидро.
Форма уже поступила в продажу
La nueva equipación ya está lista en las tiendas del centro de Madrid 🤍👀 pic.twitter.com/LSUOTUQh3R— 𝐃 𝐀 𝐍 𝐈 ‼️ (@danii7mm) June 5, 2024
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