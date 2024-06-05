Ролан Гаррос05 июня 2024, 07:35 |
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
В среду на корты Парижа выйдут две представителя Украины
05 июня 2024, 07:35 |
1248
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5 июня состоятся матчи парного разряда на Ролан Гаррос с участием украинсих теннисисток.
На корты выйдут Надежда Киченок и Марта Костюк.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Корт Симоны Матьё. 2-й запуск (13:30*)
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Коко Гофф / Катерина Синякова [5]
Корт Симоны Матьё. 4-й запуск (16:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева / Вера Звонарева
*ориентировочное время начала по Киеву
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