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  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 07:35 |
1248
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня

В среду на корты Парижа выйдут две представителя Украины

05 июня 2024, 07:35 |
1248
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

5 июня состоятся матчи парного разряда на Ролан Гаррос с участием украинсих теннисисток.

На корты выйдут Надежда Киченок и Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда

Корт Симоны Матьё. 2-й запуск (13:30*)
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Коко Гофф / Катерина Синякова [5]

Корт Симоны Матьё. 4-й запуск (16:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева / Вера Звонарева

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач Sport.ua
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