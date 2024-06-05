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05 июня 2024, 06:39 |
91
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 июня 2024, 06:39 |
91
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Дания – Швеция

Ggbet 1.95 – 3.70 – 3.95

22:00 Франция – Люксембург

Ggbet 1.04 – 18.50 – 43.00

22:30 Испания – Андорра

Ggbet 1.01 – 34.00 – 91.00

КИБЕРСПОРТ

12:30 FURIA – BIG

Ggbet 2.14 – 1.66

15:30 Астралис – Sashi

Ggbet 1.27 – 3.55

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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