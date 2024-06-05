Другие новости05 июня 2024, 06:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
05 июня 2024, 06:39 |
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В четверг, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Дания – Швеция
22:00 Франция – Люксембург
22:30 Испания – Андорра
КИБЕРСПОРТ
12:30 FURIA – BIG
15:30 Астралис – Sashi
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