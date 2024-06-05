СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня

В четверг, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Дания – Швеция

1.95 – 3.70 – 3.95

22:00 Франция – Люксембург

1.04 – 18.50 – 43.00

22:30 Испания – Андорра

1.01 – 34.00 – 91.00

КИБЕРСПОРТ

12:30 FURIA – BIG

2.14 – 1.66

15:30 Астралис – Sashi

1.27 – 3.55