Ваншельбойм завоевал парный трофей ITF в Испании

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный титул в турнире серии ITF M25 в испанском городе Ла-Нусия.

Напарником Эрика был индийский теннисист Сидхант Бантхия. Пара, сеяная под 1-м номером, выиграла все 4 матча.

В финале украино-индийски дуэт обыграл испанский тандем Иньиго Сервантес Уэгу и Серхи Перес Контри – 7:5, 7:6 (8:6)

В одиночном разряде Эрик Ваншельбойм вЫлетел в 1/8 финала после поединка с Джанмарко Феррари из Италии – 2:6, 4:6.

В этом же раунде выбыл украинец Алексей Крутых, уступив Жоау Домингешу из Португалии – 4:6, 1:6

ITF M25. Ла-Нусия (Испания)

Парный разряд