Ваншельбойм завоевал парный трофей ITF в Испании
Напарником Эрика был индийский теннисист Сидхант Бантхия
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный титул в турнире серии ITF M25 в испанском городе Ла-Нусия.
Напарником Эрика был индийский теннисист Сидхант Бантхия. Пара, сеяная под 1-м номером, выиграла все 4 матча.
В финале украино-индийски дуэт обыграл испанский тандем Иньиго Сервантес Уэгу и Серхи Перес Контри – 7:5, 7:6 (8:6)
В одиночном разряде Эрик Ваншельбойм вЫлетел в 1/8 финала после поединка с Джанмарко Феррари из Италии – 2:6, 4:6.
В этом же раунде выбыл украинец Алексей Крутых, уступив Жоау Домингешу из Португалии – 4:6, 1:6
ITF M25. Ла-Нусия (Испания)
Парный разряд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Люцерне
Главным фаворитом является Вини, на второй позиции – Джуд Беллингем, а 3-й – Кроос