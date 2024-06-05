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ITF
05 июня 2024, 05:35 | Обновлено 05 июня 2024, 06:31
67
0

Ваншельбойм завоевал парный трофей ITF в Испании

Напарником Эрика был индийский теннисист Сидхант Бантхия

05 июня 2024, 05:35 | Обновлено 05 июня 2024, 06:31
67
0
Ваншельбойм завоевал парный трофей ITF в Испании
Instagram. Сидхант Бантхия и Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный титул в турнире серии ITF M25 в испанском городе Ла-Нусия.

Напарником Эрика был индийский теннисист Сидхант Бантхия. Пара, сеяная под 1-м номером, выиграла все 4 матча.

В финале украино-индийски дуэт обыграл испанский тандем Иньиго Сервантес Уэгу и Серхи Перес Контри – 7:5, 7:6 (8:6)

В одиночном разряде Эрик Ваншельбойм вЫлетел в 1/8 финала после поединка с Джанмарко Феррари из Италии – 2:6, 4:6.

В этом же раунде выбыл украинец Алексей Крутых, уступив Жоау Домингешу из Португалии – 4:6, 1:6

ITF M25. Ла-Нусия (Испания)

Парный разряд

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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