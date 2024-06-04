Украина. Премьер лига04 июня 2024, 21:33 | Обновлено 04 июня 2024, 21:36
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ВИДЕО. Динамо показало лучшие моменты игры своего новичка
Клуб подписал Максима Брагару
04 июня 2024, 21:33 | Обновлено 04 июня 2024, 21:36
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«Динамо» во вторник объявило о подписании универсала Максима Брагару, который может сыграть на левом фланге обороны и полузащиты, а также правом фланге полузащиты.
Контракт с экс-игроком «Черноморца» подписан на 4 года.
21-летний игрок в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
«Динамо» показало моменты игры своего новичка.
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