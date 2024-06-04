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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 21:33 | Обновлено 04 июня 2024, 21:36
1614
0

ВИДЕО. Динамо показало лучшие моменты игры своего новичка

Клуб подписал Максима Брагару

04 июня 2024, 21:33 | Обновлено 04 июня 2024, 21:36
1614
0
ВИДЕО. Динамо показало лучшие моменты игры своего новичка
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

«Динамо» во вторник объявило о подписании универсала Максима Брагару, который может сыграть на левом фланге обороны и полузащиты, а также правом фланге полузащиты.

Контракт с экс-игроком «Черноморца» подписан на 4 года.

21-летний игрок в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

«Динамо» показало моменты игры своего новичка.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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