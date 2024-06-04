ВИДЕО. Динамо показало лучшие моменты игры своего новичка

«Динамо» во вторник объявило о подписании универсала Максима Брагару, который может сыграть на левом фланге обороны и полузащиты, а также правом фланге полузащиты.

Контракт с экс-игроком «Черноморца» подписан на 4 года.

21-летний игрок в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

«Динамо» показало моменты игры своего новичка.