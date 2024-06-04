Национальная сборная Украины отправилась самолетом из Германии в Варшаву.

3 июня в Нюрнберге прошел товарищеский матч между сборными Германии и Украины (0:0).

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Команда Сергея Реброва далее 7 июня сыграет в Варшаве спарринг против команды Польши.

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась из Германии в Варшаву