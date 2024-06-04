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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 20:35 | Обновлено 04 июня 2024, 21:16
128
0

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась из Германии в Варшаву

Сине-желтая команда сыграла вничью товарищеский матч с Бундестим

04 июня 2024, 20:35 | Обновлено 04 июня 2024, 21:16
128
0
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась из Германии в Варшаву
УАФ

Национальная сборная Украины отправилась самолетом из Германии в Варшаву.

3 июня в Нюрнберге прошел товарищеский матч между сборными Германии и Украины (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва далее 7 июня сыграет в Варшаве спарринг против команды Польши.

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась из Германии в Варшаву

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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