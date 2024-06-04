Чемпионат Европы04 июня 2024, 20:35 | Обновлено 04 июня 2024, 21:16
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ВИДЕО. Сборная Украины отправилась из Германии в Варшаву
Сине-желтая команда сыграла вничью товарищеский матч с Бундестим
04 июня 2024, 20:35 | Обновлено 04 июня 2024, 21:16
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Национальная сборная Украины отправилась самолетом из Германии в Варшаву.
3 июня в Нюрнберге прошел товарищеский матч между сборными Германии и Украины (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва далее 7 июня сыграет в Варшаве спарринг против команды Польши.
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась из Германии в Варшаву
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