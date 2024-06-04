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  4. Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
Англия
04 июня 2024, 21:09 |
761
0

Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация

Лукаса Пакета обвиняют в игре «на контору»

04 июня 2024, 21:09 |
761
0
Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Полузащитнику «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукасу Пакета грозит пожизненное отстранение от футбола. Футбольная ассоциация Англии (FA) обвиняет его в игре «на контору».

Ранее Пакета обвиняли только в незаконных ставках – нарушение, аналогичное тому, за которое были дисквалифицированы итальянцы Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

Однако в ходе расследования были выявлены еще более серьезные нарушения. Пакета обвиняется в четырех эпизодах намеренного получения желтых карточек. На желтые карточки 26-летнего бразильца в этих матчах примерно 60 людей ставили суммы от 7 до 400 фунтов. Суммарный выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

В случае, если Пакета будет признан виновным, ему грозит пожизненное отстранение от футбола.

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Лукас Пакета Вест Хэм сборная Бразилии по футболу дисквалификация ставки
Олег Дидух Источник: The Sun
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