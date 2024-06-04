Президент Барселоны: «Не очень приятно видеть Мбаппе в Реале»
Лапорта надеется на воспитанников клуба
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признал, что ему не слишком приятен переход форварда Килиана Мбаппе в состав «Реала», но рассчитывает на прогресс молодых игроков академии клуба.
«Мне, как фану «Барселоны», не очень приятно видеть, что Мбаппе перешел в «Реал». Но, честно говоря, мне больше нравится наш путь развития команды».
«Мы делаем упор на воспитанников клуба, на игроков нашей Ла Масии. Я уважаю нашего соперника, но у нас свой путь», – сказал Лапорта.
Ранее в клубе признавали, что нынешнее финансовое положение не позволяет бороться за подписание топ-игроков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» нацелился на подписание украинского вратаря
Смотрите видеобзор матча 1-го тура турнира Мориса Ревелло во Франции