Президент Барселоны: «Не очень приятно видеть Мбаппе в Реале»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признал, что ему не слишком приятен переход форварда Килиана Мбаппе в состав «Реала», но рассчитывает на прогресс молодых игроков академии клуба.

«Мне, как фану «Барселоны», не очень приятно видеть, что Мбаппе перешел в «Реал». Но, честно говоря, мне больше нравится наш путь развития команды».

«Мы делаем упор на воспитанников клуба, на игроков нашей Ла Масии. Я уважаю нашего соперника, но у нас свой путь», – сказал Лапорта.

Ранее в клубе признавали, что нынешнее финансовое положение не позволяет бороться за подписание топ-игроков.