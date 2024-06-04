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Испания
04 июня 2024, 20:50 |
1195
0

Президент Барселоны: «Не очень приятно видеть Мбаппе в Реале»

Лапорта надеется на воспитанников клуба

04 июня 2024, 20:50 |
1195
0
Президент Барселоны: «Не очень приятно видеть Мбаппе в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признал, что ему не слишком приятен переход форварда Килиана Мбаппе в состав «Реала», но рассчитывает на прогресс молодых игроков академии клуба.

«Мне, как фану «Барселоны», не очень приятно видеть, что Мбаппе перешел в «Реал». Но, честно говоря, мне больше нравится наш путь развития команды».

«Мы делаем упор на воспитанников клуба, на игроков нашей Ла Масии. Я уважаю нашего соперника, но у нас свой путь», – сказал Лапорта.

Ранее в клубе признавали, что нынешнее финансовое положение не позволяет бороться за подписание топ-игроков.

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Иван Зинченко Источник: Marca
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