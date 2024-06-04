ВИДЕО. Федор довел перевес Украины U-23 над Индонезией U-20 до разгрома

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.

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Сине-желтые забили третий гол на 59-й минуте матча.

Олег Федор довел до разгрома перевес Украины U-23 над Индонезией U-20

ГОЛ! 0:3. Олег Федор, 59 мин.

Видеозапись матча