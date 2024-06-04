Молодежные турниры04 июня 2024, 20:23 | Обновлено 04 июня 2024, 20:33
419
0
ВИДЕО. Федор довел перевес Украины U-23 над Индонезией U-20 до разгрома
Сине-желтые забили третий гол на 59-й минуте матча турнира Мориса Ревелло
04 июня 2024, 20:23 | Обновлено 04 июня 2024, 20:33
419
0
4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сине-желтые забили третий гол на 59-й минуте матча.
Олег Федор довел до разгрома перевес Украины U-23 над Индонезией U-20
ГОЛ! 0:3. Олег Федор, 59 мин.
Видеозапись матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2024, 06:49 16
Главным фаворитом является Вини, на второй позиции – Джуд Беллингем, а 3-й – Кроос
Теннис | 04 июня 2024, 17:55 8
Янник Синнер станет первой ракеткой мира после завершения турнира
Футбол | 04.06.2024, 07:11
Футбол | 04.06.2024, 00:03
Футбол | 04.06.2024, 21:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2024, 20:17 6
04.06.2024, 08:21 5
03.06.2024, 21:35
02.06.2024, 19:08 2
02.06.2024, 23:12
03.06.2024, 11:49
04.06.2024, 07:13
02.06.2024, 19:27