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Молодежные турниры
04 июня 2024, 20:23 | Обновлено 04 июня 2024, 20:33
419
0

ВИДЕО. Федор довел перевес Украины U-23 над Индонезией U-20 до разгрома

Сине-желтые забили третий гол на 59-й минуте матча турнира Мориса Ревелло

04 июня 2024, 20:23 | Обновлено 04 июня 2024, 20:33
419
0
ВИДЕО. Федор довел перевес Украины U-23 над Индонезией U-20 до разгрома
Суспільне Спорт

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.

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Сине-желтые забили третий гол на 59-й минуте матча.

Олег Федор довел до разгрома перевес Украины U-23 над Индонезией U-20

ГОЛ! 0:3. Олег Федор, 59 мин.

Видеозапись матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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