Молодежные турниры04 июня 2024, 19:47 | Обновлено 04 июня 2024, 20:03
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ВИДЕО. Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20
Сине-желтые забили второй гол на 30-й минуте матча турнира Мориса Ревелло
04 июня 2024, 19:47 | Обновлено 04 июня 2024, 20:03
288
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4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.
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Сине-желтые забили второй гол на 30-й минуте матча.
Николай Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20.
ГОЛ! 0:2. Николай Михайленко, 30 мин.
Видеозапись матча
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