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Молодежные турниры
04 июня 2024, 19:47 | Обновлено 04 июня 2024, 20:03
288
0

ВИДЕО. Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20

Сине-желтые забили второй гол на 30-й минуте матча турнира Мориса Ревелло

04 июня 2024, 19:47 | Обновлено 04 июня 2024, 20:03
288
0
ВИДЕО. Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20
Суслільне Спорт

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.

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Сине-желтые забили второй гол на 30-й минуте матча.

Николай Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20.

ГОЛ! 0:2. Николай Михайленко, 30 мин.

Видеозапись матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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