ВИДЕО. Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.

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Сине-желтые забили второй гол на 30-й минуте матча.

Николай Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20.

ГОЛ! 0:2. Николай Михайленко, 30 мин.

Видеозапись матча