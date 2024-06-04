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Молодежные турниры
04 июня 2024, 19:32 | Обновлено 04 июня 2024, 19:45
206
0

ВИДЕО. Синчук вывел Украину U-23 вперед в матче с Индонезией U-20

Сине-желтые вышли вперед на 9-й минуте матча турнира Мориса Ревелло

04 июня 2024, 19:32 | Обновлено 04 июня 2024, 19:45
206
0
ВИДЕО. Синчук вывел Украину U-23 вперед в матче с Индонезией U-20
Суслільне

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сине-желтые вышли вперед на 9-й минуте матча 1-го тура.

Геннадий Синчук забил быстрый гол для сборной Украины U-23.

ГОЛ! 0:1. Геннадий Синчук, 9 мин.

Видеозапись матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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