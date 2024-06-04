Молодежные турниры04 июня 2024, 19:32 | Обновлено 04 июня 2024, 19:45
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ВИДЕО. Синчук вывел Украину U-23 вперед в матче с Индонезией U-20
Сине-желтые вышли вперед на 9-й минуте матча турнира Мориса Ревелло
04 июня 2024, 19:32 | Обновлено 04 июня 2024, 19:45
206
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4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сине-желтые вышли вперед на 9-й минуте матча 1-го тура.
Геннадий Синчук забил быстрый гол для сборной Украины U-23.
ГОЛ! 0:1. Геннадий Синчук, 9 мин.
Видеозапись матча
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