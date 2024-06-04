ВИДЕО. Синчук вывел Украину U-23 вперед в матче с Индонезией U-20

4 июня в 19:00 сборная Украины U-23 играет на турнире Мориса Ревелло во Франции с командой Индонезии U-20.

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Сине-желтые вышли вперед на 9-й минуте матча 1-го тура.

Геннадий Синчук забил быстрый гол для сборной Украины U-23.

ГОЛ! 0:1. Геннадий Синчук, 9 мин.

Видеозапись матча