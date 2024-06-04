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  4. Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии
WTA
04 июня 2024, 19:45 | Обновлено 04 июня 2024, 19:47
1074
12

Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии

Анастасия впервые в карьере обыграла соперницу из топ-100 рейтинга WTA

04 июня 2024, 19:45 | Обновлено 04 июня 2024, 19:47
1074
12
Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№227 WTA) пробилась во второй круг на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче первого раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, оказалась сильнее второй сеяной итальянки Лучии Бронцетти (№67 WTA).

Бари. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Лучия Бронцетти (Италия) – 7:5, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток. Соболева впервые в карьере сыграла с соепрницей из топ-100.

В следующем раунде Соболева сыграет против Панны Удварди (№132 WTA).

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Анастасия Соболева Лючия Бронцетти WTA Бари
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 12
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Stanislav Matusevych
Упс) Ось що буває, коли на Вімблдон дуже хочеться потрапити) Якщо серйозно, справді серйозне досягнення - перша перемога над топ-100, ще й у неї вдома.
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+4
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Alehandro
Загоняла дроп-шотами) І це перед італійськими вболівальниками, які навіть подвійні Насті зустрічали оваціями...
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+4
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C.Пеклов
Молодець!Велика несподіванка!
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+4
Андрій Заліщук
Сьогодні прям день сенсацій у наших тенісисток, браво!!!
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+4
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Sashamar
Не може бути (особливо як дивишся з італійським коментарем ). Цього просто не може бути 
Проти Бронцетті. Яка ще минулого тижня на рівних грала з Осакой. Яка цьогоріч перемагала Калініну, Касаткіну, Кербер. Яка має титул, до речі на грунті. За яку кінець-кінцем вболівав весь стадіон.
Ні, є над чим працювати. Подача ще не дуже, подача з руки на матч при 40:40 взагалі ні в які ворота. І проти угорки зовсім не фаворит. Але яка світла голова. І які вкорочені, що твоя Жабер
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+3
Orion-V
Змусила похвилюватися, коли у 8 геймі другого сету за рахунку 5:2 мала три матчболи, але віддала гейм, а потім і свою подачу. Але молодчинка, зібралася і дотиснула суперницю!
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+3
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