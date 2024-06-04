Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№227 WTA) пробилась во второй круг на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче первого раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, оказалась сильнее второй сеяной итальянки Лучии Бронцетти (№67 WTA).

Бари. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Лучия Бронцетти (Италия) – 7:5, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток. Соболева впервые в карьере сыграла с соепрницей из топ-100.

В следующем раунде Соболева сыграет против Панны Удварди (№132 WTA).