Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии
Анастасия впервые в карьере обыграла соперницу из топ-100 рейтинга WTA
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№227 WTA) пробилась во второй круг на турнире WTA 125 в Бари (Италия).
В матче первого раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, оказалась сильнее второй сеяной итальянки Лучии Бронцетти (№67 WTA).
Бари. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Лучия Бронцетти (Италия) – 7:5, 6:4
Это была 1-я встреча теннисисток. Соболева впервые в карьере сыграла с соепрницей из топ-100.
В следующем раунде Соболева сыграет против Панны Удварди (№132 WTA).
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Проти Бронцетті. Яка ще минулого тижня на рівних грала з Осакой. Яка цьогоріч перемагала Калініну, Касаткіну, Кербер. Яка має титул, до речі на грунті. За яку кінець-кінцем вболівав весь стадіон.
Ні, є над чим працювати. Подача ще не дуже, подача з руки на матч при 40:40 взагалі ні в які ворота. І проти угорки зовсім не фаворит. Але яка світла голова. І які вкорочені, що твоя Жабер