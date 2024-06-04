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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 19:11 |
376
0

Полесье надеется увидеть дебют Усика еще в этом году

Возможно, боксер выйдет на поле до реванша с Фьюри

04 июня 2024, 19:11 |
376
0
Полесье надеется увидеть дебют Усика еще в этом году
Instagram. Александр Усик

Вице-президент клуба УПЛ «Полесье» Владимир Тесля не исключает, что боксер Александр Усик еще до конца года дебютирует в официальном матче за житомирскую команду.

«Это нужно, чтобы он вернулся в Украину. Он сейчас с семьей отдыхает, потому что были длинные и сложные лагеря. Когда приедет, мы пообщаемся. Почему нет? Он наш игрок».

«Думаю, что все есть для того, что он попадет в заявку и сыграет, – сказал Тесля.

Ранее Усик, у которого контракт с «Полесьем», играл за команду во время товарищеского турнира, но в официальном матче на поле не выходил. Игрок говорил, что мечтает сыграть против «Динамо».

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Полесье Житомир Александр Усик Владимир Тесля чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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