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  4. Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 18:00 | Обновлено 04 июня 2024, 18:35
557
4

Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бари

04 июня 2024, 18:00 | Обновлено 04 июня 2024, 18:35
557
4
Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

4 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№227 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче первого круга основы украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против второй сеяной итальянки Лучии Бронцетти (№67 WTA). Время начала поединка – 17:55 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Джорджии Педоне (№263 WTA) или Ренаты Сарасуа (№132 WTA).

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Анастасия Соболева смотреть онлайн Лючия Бронцетти
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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Олександр Науменко
Очам своїм не вірю, це та яка ще торік подавала з руки.
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+3
Sashamar
Нашу Настю по телевізору показують (SuperTennis транслює). 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Snooker
1 сет есть 7-5
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+1
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