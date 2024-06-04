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Европейская Суперлига
04 июня 2024, 18:03 | Обновлено 04 июня 2024, 18:06
664
0

Состав олимпийской сборной Украины на матч международного турнира

Руслан Ротань назвал стартовый состав

04 июня 2024, 18:03 | Обновлено 04 июня 2024, 18:06
664
0
Состав олимпийской сборной Украины на матч международного турнира
УАФ

Сегодня в 19:00 олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня начнет первый матч на турнире команд U-23 Tournoi Maurice Revello во Франции в рамках подготовки к Олимпиаде.

Соперником будет сборная Индонезии.

Украина: Нещерет, Крупский, Павлюк, Михавко, Драмбаев, Сигеев, Кучерявый, Михайленко, Синчук, Волошин, Брагару

В запасе: Фесюн, Ермаков, Шостак, Сикан, Салюк, Федор, Батагов, Велетень, Рубчинский, Хлань, Мартынюк

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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