Европейская Суперлига04 июня 2024, 18:03 | Обновлено 04 июня 2024, 18:06
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Состав олимпийской сборной Украины на матч международного турнира
Руслан Ротань назвал стартовый состав
04 июня 2024, 18:03 | Обновлено 04 июня 2024, 18:06
664
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Сегодня в 19:00 олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня начнет первый матч на турнире команд U-23 Tournoi Maurice Revello во Франции в рамках подготовки к Олимпиаде.
Соперником будет сборная Индонезии.
Украина: Нещерет, Крупский, Павлюк, Михавко, Драмбаев, Сигеев, Кучерявый, Михайленко, Синчук, Волошин, Брагару
В запасе: Фесюн, Ермаков, Шостак, Сикан, Салюк, Федор, Батагов, Велетень, Рубчинский, Хлань, Мартынюк
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