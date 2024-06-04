Денис БОЙКО: «Бельгия – не фаворит. Украина может стать первой в группе»
Бывший игрок сборной ожидает выход команды в плей-офф
Экс-вратарь сборной Украины, «Динамо» и «Полесья» Денис Бойко считает, что национальной команде по силам в группе Евро-2024 с Бельгией, Словакией и Румынией занять первое место.
«Сборная Украины объективно должна выйти из группы. И не с третьего места, хватит этих третьих мест, чтобы на валидоле выходить. Вполне можем стать первыми. Сейчас у нас одна из самых сильных сборных в истории нашей страны. По силам обыграть Бельгию и другие топ-сборные».
«Не сказал бы, что Бельгия фаворит. У нас много ребят в АПЛ, у нас вратарь «Реала», у нас лучший бомбардир Ла Лиги, у нас игрок за 100 миллионов. Поэтому -– почему нет, почему не первое место в группе», — сказал Бойко.
Украина первый матч проведет 17 июня против Румынии.
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И то с ними мы далеко не феерили, но был контроль мяча и осмысленные комбинации.
Сейчас сборная много стоит на трансфермаркте - да, но потому что все игроки молодые и перспективные, а таким сильно завышают стоимость, им еще предстоит сказать свое весомое слово в европейском футболе и подтвердить свою цену.
Чемпионаты выигрывают футболисты 30+ с большим опытом, а они стоят копейки по масштабам трансфермаркта, Кроос делал игру Реала в сезоне, а стоит 12 млн. ЧЕ-2020 для Италии выиграли Инсинье, Вератти, Жоржиньо - всем было около 30 лет.
Вот и получается, что наша сборная стоит на бумаге много, но в реальности не так сильна. Нужно воспитывать новые связки в полузащите, молодым игрокам как Бражко ехать в Европу набираться опыта, иначе с топами будет и далее такой футбол как вчера - на отбой.
Так что не надо ляпать языком про первое место в группе с Бельгией и про самую супер-пупер сборную в истории, выход из группы с любого места считаю приемлемым результатом.