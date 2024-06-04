Денис БОЙКО: «Бельгия – не фаворит. Украина может стать первой в группе»

Экс-вратарь сборной Украины, «Динамо» и «Полесья» Денис Бойко считает, что национальной команде по силам в группе Евро-2024 с Бельгией, Словакией и Румынией занять первое место.

«Сборная Украины объективно должна выйти из группы. И не с третьего места, хватит этих третьих мест, чтобы на валидоле выходить. Вполне можем стать первыми. Сейчас у нас одна из самых сильных сборных в истории нашей страны. По силам обыграть Бельгию и другие топ-сборные».

«Не сказал бы, что Бельгия фаворит. У нас много ребят в АПЛ, у нас вратарь «Реала», у нас лучший бомбардир Ла Лиги, у нас игрок за 100 миллионов. Поэтому -– почему нет, почему не первое место в группе», — сказал Бойко.

Украина первый матч проведет 17 июня против Румынии.