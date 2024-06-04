Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая успешно стартовала на турнире WTA 125 в Италии
WTA
04 июня 2024, 17:51 |
303
1

Завацкая успешно стартовала на турнире WTA 125 в Италии

Катарина в двух сетах обыграла итальянку

04 июня 2024, 17:51 |
303
1
Завацкая успешно стартовала на турнире WTA 125 в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче первого круга украинка переиграла итальянку Мартину Колменью (№385 WTA).

Бари. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мартина Колменья (Италия) – 6:2, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Завацкая сыграет против шестой сеяной мексиканки Ренаты Сарасуа (№102 WTA).

На прошлой неделе Катарина во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии

По теме:
Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катарина Завацкая – Мартина Колменья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соболева вышла в основу турнира WTA 125 в Бари. Стародубцеву разгромили
Катарина Завацкая
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Футбол | 04 июня 2024, 07:24 20
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины

«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию

Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Футбол | 04 июня 2024, 00:03 14
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против

Артем летом может сменить клуб

Киченок и Като неожиданно обыграли вторых сеяных на Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2024, 15:11
Киченок и Като неожиданно обыграли вторых сеяных на Ролан Гаррос
Киченок и Като неожиданно обыграли вторых сеяных на Ролан Гаррос
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 03.06.2024, 21:35
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»
Футбол | 04.06.2024, 14:16
Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»
Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
молодець,не те що Снігур та Байндль
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
02.06.2024, 18:07
Бокс
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
03.06.2024, 06:52 4
Футбол
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 10
Теннис
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
02.06.2024, 19:27
Бокс
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
02.06.2024, 23:12
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем