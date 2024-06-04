Завацкая успешно стартовала на турнире WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче первого круга украинка переиграла итальянку Мартину Колменью (№385 WTA).

Бари. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Мартина Колменья (Италия) – 6:2, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Завацкая сыграет против шестой сеяной мексиканки Ренаты Сарасуа (№102 WTA).

На прошлой неделе Катарина во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии