WTA04 июня 2024, 17:51 |
303
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Завацкая успешно стартовала на турнире WTA 125 в Италии
Катарина в двух сетах обыграла итальянку
04 июня 2024, 17:51 |
303
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).
В матче первого круга украинка переиграла итальянку Мартину Колменью (№385 WTA).
Бари. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мартина Колменья (Италия) – 6:2, 6:4
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Завацкая сыграет против шестой сеяной мексиканки Ренаты Сарасуа (№102 WTA).
На прошлой неделе Катарина во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
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