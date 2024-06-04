Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Мартина Колменья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 июня 2024, 16:35 | Обновлено 04 июня 2024, 16:40
534
0

Катарина Завацкая – Мартина Колменья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бари

04 июня 2024, 16:35 | Обновлено 04 июня 2024, 16:40
534
0
Катарина Завацкая – Мартина Колменья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

4 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче первого круга украинка сыграет против итальянки Мартины Колменьи (№385 WTA). Время начала поединка – 16:35 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против шестой сеяной мексиканки Ренаты Сарасуа (№102 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Соболева вышла в основу турнира WTA 125 в Бари. Стародубцеву разгромили
Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
Катарина Завацкая – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катарина Завацкая смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Теннис | 04 июня 2024, 03:05 0
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин

Джокович vs Рууд, Зверев vs де Минаур, Циципас vs Алькарас, Димитров vs Синнер

Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Футбол | 03 июня 2024, 19:00 4
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина

«Сине-желтые» проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024

Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Футбол | 04.06.2024, 07:11
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Футбол | 04.06.2024, 13:06
Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04.06.2024, 08:21
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 20
Футбол
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
03.06.2024, 07:30 2
Бокс
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 10
Теннис
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 10
Футбол
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем