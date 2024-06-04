Катарина Завацкая – Мартина Колменья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бари
4 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).
В матче первого круга украинка сыграет против итальянки Мартины Колменьи (№385 WTA). Время начала поединка – 16:35 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против шестой сеяной мексиканки Ренаты Сарасуа (№102 WTA).
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