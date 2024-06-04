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  4. Олег ДУЛУБ: «Единственный, кто немного выпадал из игры сборной – это Мудрик
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 16:54 |
1409
3

Олег ДУЛУБ: «Единственный, кто немного выпадал из игры сборной – это Мудрик

Тренер ЛНЗ поделился впечатлениями от действий украинского вингера «Челси» в матче против немцов

04 июня 2024, 16:54 |
1409
3
Олег ДУЛУБ: «Единственный, кто немного выпадал из игры сборной – это Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб поделился впечатлениями от действий украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в товарищеском матче между национальными сборными Германии и Украины (0:0).

– Что скажете о Мудрике? Сразу вспоминается его проход в первом тайме, когда он не отдал на Яремчука в хорошей позиции, а пробил сам, но удар не получился.

– Двоякое впечатление. Мне кажется, Мудрика до сих пор угнетает его сумма трансфера. Все от него много хотят, как будто он сверхчеловек. Но он очень молодой и еще не сформированный футболист, который имеет феноменальную скорость и харизму. Если он попадет в благоприятные условия в Челси, то может вырасти в классного игрока. Вчерашний момент? Более опытный игрок, как Ярмоленко, отдал бы Яремчуку на пустые ворота. Мудрику просто не хватило опыта, чтобы разобраться в моменте.

– Были ли в сборной Украины игроки, которые выпадали в матче против Германии?

– Единственный, кто немного выпадал из игры – это Мудрик. От него всегда много ожидаешь, но вчера он не доводил контратаки до последней передачи. Также он терял мяч на своей половине поля. Игроки такого калибра не имеют права допускать таких ошибок. Шапаренко точно не выпадал, просто он сыграл ниже ожидаемого, потому что в заключительных турах УПЛ – это был топовый игрок. Возможно, в матче против Германии он попал под давление, к которому не привык в матчах чемпионата Украины.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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easterly
Трохи випадав? Із чого? Його навіть там не було - з інстасамками десь чилився
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0
Yevginarius
крім картошкотраха нема людей спитати? Ще свиномордих почніть про людей думки питатися
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-5
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