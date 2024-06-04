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  4. Олег ШАНДРУК: «Украина очень хорошо сыграла против Германии»
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 16:01 |
422
0

Олег ШАНДРУК: «Украина очень хорошо сыграла против Германии»

Главный тренер «Вереса» поделился впечатлениями от последней игры «сине-желтых»

04 июня 2024, 16:01 |
422
0
Олег ШАНДРУК: «Украина очень хорошо сыграла против Германии»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился впечатлениями от товарищеского матча между национальными сборными Германии и Украины (0:0).

– Ваши впечатления от матча?

– На самом деле игра была неплохой, ведь Украина играла против топ-команды. Мне понравилось. Наша команда очень хорошо сыграла в тактическом плане, хотя большую часть матча была без мяча, но, наверное, так и планировалось.

– Преимущество Германии во владении мячом в начале встречи доходило до 85%, в итоге составило что-то около 57-43%. Как вам игра Украины без мяча?

– Это была очень важная фаза игры и Украина смогла вытерпеть. Возможно, порой мы играли слишком низко, но современный футбол иногда заставляет это делать.

– Удивились ли Вы схеме Украины с тремя центральными защитниками?

– Вряд ли сегодня можно кого-то чем-то удивить. Многие клубы и сборные практикуют различные схемы под соперника. Украина играла с тремя центральными защитниками, чтобы сбить атакующий потенциал соперника. Мы использовали наши быстрые фланги с Цыганковым и Мудриком.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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