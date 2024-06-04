Олег ДУЛУБ: «Игра между Германией и Украиной была немножко нетоварищеской»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб поделился впечатлениями от товарищеского матча между национальными сборными Германии и Украины (0:0).

– Ваши впечатления от матча?

– Это была немножко нетоварищная игра. Я видел у обеих команд огромное желание победить. Стратегии были разные, но они отражали тенденции мирового футбола. Все играли на больших скоростях.

– Преимущество Германии во владении мячом в начале встречи доходило до 85%, в итоге составило что-то около 57-43%. Как Вам игра Украины без мяча?

– Двоякое впечатление. Прежде всего мне понравилась хорошая компактность. Единственное, что у нас не получалось – это быстрые переходы из обороны в атаку, потому что Германия очень грамотно действовала в защите, два их центрбека брали нападающего в бутерброд. Поэтому первая передача не доходила, были обрезки у Мудрика, Зинченко, и возникали опасности у ворот Украины.

– Удивились ли Вы схеме Украины с тремя центральными защитниками?

– Совсем не удивился. Если брать в целом, то это один из вариантов игры на Евро. Если мне не изменяет память, Ребров в 2017 году применял схему с тремя центральными в Динамо, и это у него довольно неплохо получалось. Это очень недооцененная система игры. Она не оборонительная, как многие думают, а при наличии классных крайних защитников атакующего плана она может превратится в ультраатакующую.