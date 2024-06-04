Ролан Гаррос04 июня 2024, 15:54 |
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Котляр не смогла пробиться в третий круг юниорского Ролан Гаррос
Елизавета проиграла американке
04 июня 2024, 15:54 |
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр не смогла выйти в третий круг на юниорском Ролан Гаррос.
Во втором раунде украинка, которая до этого преодолела квалификацию, уступила 10-й сеяной американке Иве Йович.
Ролан Гаррос. Юниоры. Второй круг
Елизавета Котляр (Украина) – Ива Йович (США) – 1:6, 5:7
Во втором сете украинка вела со счетом 4:1.
Отметим, что в Париже Котляр выпервые выиграла матч основной сетки юниорского турнира Grand Slam.
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