Котляр не смогла пробиться в третий круг юниорского Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Елизавета Котляр не смогла выйти в третий круг на юниорском Ролан Гаррос.

Во втором раунде украинка, которая до этого преодолела квалификацию, уступила 10-й сеяной американке Иве Йович.

Ролан Гаррос. Юниоры. Второй круг

Елизавета Котляр (Украина) – Ива Йович (США) – 1:6, 5:7

Во втором сете украинка вела со счетом 4:1.

Отметим, что в Париже Котляр выпервые выиграла матч основной сетки юниорского турнира Grand Slam.