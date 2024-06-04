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  4. Котляр не смогла пробиться в третий круг юниорского Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 15:54 |
103
0

Котляр не смогла пробиться в третий круг юниорского Ролан Гаррос

Елизавета проиграла американке

04 июня 2024, 15:54 |
103
0
Котляр не смогла пробиться в третий круг юниорского Ролан Гаррос
https://sport.ua/news/686456-kotlyar-pobedno-startovala-v-kvalifikatsii-yuniorskogo-rolan-garros

Украинская теннисистка Елизавета Котляр не смогла выйти в третий круг на юниорском Ролан Гаррос.

Во втором раунде украинка, которая до этого преодолела квалификацию, уступила 10-й сеяной американке Иве Йович.

Ролан Гаррос. Юниоры. Второй круг
Елизавета Котляр (Украина) – Ива Йович (США) – 1:6, 5:7

Во втором сете украинка вела со счетом 4:1.

Отметим, что в Париже Котляр выпервые выиграла матч основной сетки юниорского турнира Grand Slam.

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Елизавета Котляр Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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