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  4. Любенович подтвердил. Минай подпишет нападающего Александрии
Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 15:02 | Обновлено 04 июня 2024, 15:03
220
0

Любенович подтвердил. Минай подпишет нападающего Александрии

Егор Гуничев останется в закарпатском клубе

04 июня 2024, 15:02 | Обновлено 04 июня 2024, 15:03
220
0
Любенович подтвердил. Минай подпишет нападающего Александрии
ФК Минай. Егор Гуничев

«Минай» выкупит из аренды украинского нападающего «Александрии» Егора Гуничева. Об этом сообщил лично главный тренер закарпатского клуба Желько Любенович:

«Насколько меня заверили, Гуничев должен стать полноценным игроком «Миная».

20-летний Егор Гуничев в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел 22 матча, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее Желько Любенович опроверг договоренность о переходе полузащитника «Миная» Тимура Кораблина в луганскую «Зарю».

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Егор Гуничев Желько Любенович Александрия Минай трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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