Любенович подтвердил. Минай подпишет нападающего Александрии

«Минай» выкупит из аренды украинского нападающего «Александрии» Егора Гуничева. Об этом сообщил лично главный тренер закарпатского клуба Желько Любенович:

«Насколько меня заверили, Гуничев должен стать полноценным игроком «Миная».

20-летний Егор Гуничев в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел 22 матча, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее Желько Любенович опроверг договоренность о переходе полузащитника «Миная» Тимура Кораблина в луганскую «Зарю».