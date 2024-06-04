Любенович подтвердил. Минай подпишет нападающего Александрии
Егор Гуничев останется в закарпатском клубе
«Минай» выкупит из аренды украинского нападающего «Александрии» Егора Гуничева. Об этом сообщил лично главный тренер закарпатского клуба Желько Любенович:
«Насколько меня заверили, Гуничев должен стать полноценным игроком «Миная».
20-летний Егор Гуничев в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел 22 матча, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.
Ранее Желько Любенович опроверг договоренность о переходе полузащитника «Миная» Тимура Кораблина в луганскую «Зарю».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей пока так и не продлил контракт с королевским клубом
Бывший нападающий сборной Украины поделился мыслями о вратарях национальной команды