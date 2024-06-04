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  4. Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 14:16 |
1266
4

Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»

Бывший нападающий сборной Украины поделился мыслями о вратарях национальной команды

04 июня 2024, 14:16 |
1266
4
Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа (слева)

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями относительно вратарей национальной команды.

– Хорошо, что в сборной Украины есть 3 хороших вратаря. В том, что Трубин прогрессирует – заслуга Лунина. В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина. Конкуренция всегда полезна.

– Кто у нас сейчас вратарь номер 1?

– Для меня это Андрей Лунин. Он играет в лучшей команде Европы – мадридском «Реале». Пусть Сергей Ребров на всех вратарей посмотрит в спаррингах и сделает правильный выбор.

Ранее Алексей Белик прокомментировал результат товарищеского матча между Германией и Украиной (0:0).

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Алексей Белик сборная Украины по футболу Тибо Куртуа Анатолий Трубин Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Комментарии 4
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Falko
І те, що Земля обертається навколо Сонця за 365,245 доби - це заслуга Луніна. Бєлік у курсі.
До речі, що там із вхлам поламаним злими іщенками хлопчиком у трусиках? Нову руку прикрутили, трусики переодягли?  Там хоч Лунін ніпріділах?
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+1
Alex T
Шо ж Белик такой нулячий не прогрессировал нигде 
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+1
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Saar
Я нізащо не натякаю, але трансферна ціна в різних платформах Трубіна в двічі вище за Луніна. З німцями він відіграв чудово! В Бенфіці-основний. Від Луніна молодший. 
Для мене Трубін в збірній найперша заміна Бущана!
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0
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