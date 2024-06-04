Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»
Бывший нападающий сборной Украины поделился мыслями о вратарях национальной команды
Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями относительно вратарей национальной команды.
– Хорошо, что в сборной Украины есть 3 хороших вратаря. В том, что Трубин прогрессирует – заслуга Лунина. В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина. Конкуренция всегда полезна.
– Кто у нас сейчас вратарь номер 1?
– Для меня это Андрей Лунин. Он играет в лучшей команде Европы – мадридском «Реале». Пусть Сергей Ребров на всех вратарей посмотрит в спаррингах и сделает правильный выбор.
Ранее Алексей Белик прокомментировал результат товарищеского матча между Германией и Украиной (0:0).
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До речі, що там із вхлам поламаним злими іщенками хлопчиком у трусиках? Нову руку прикрутили, трусики переодягли? Там хоч Лунін ніпріділах?
Для мене Трубін в збірній найперша заміна Бущана!