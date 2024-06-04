Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями относительно вратарей национальной команды.

– Хорошо, что в сборной Украины есть 3 хороших вратаря. В том, что Трубин прогрессирует – заслуга Лунина. В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина. Конкуренция всегда полезна.

– Кто у нас сейчас вратарь номер 1?

– Для меня это Андрей Лунин. Он играет в лучшей команде Европы – мадридском «Реале». Пусть Сергей Ребров на всех вратарей посмотрит в спаррингах и сделает правильный выбор.

Ранее Алексей Белик прокомментировал результат товарищеского матча между Германией и Украиной (0:0).