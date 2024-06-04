Рух продлит контракт с Пономаревым
В клубе довольны сотрудничеством с наставником
Как стало известно Sport.ua, «Рух» подпишет новый контракт с наставником команды Виталием Пономаревым.
Действующий контракт специалиста завершается 31 июня. Клуб выразил полную поддержку Пономареву после завершения сезона.
По общему желанию стороны решили подписать однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на год.
Пономарев возглавляет «Рух» с марта 2023 года. До этого он тренировал юношескую команду «желто-черных». В первом сезоне сохранил для клуба место в УПЛ. А во втором сезоне финишировал на 6-м месте.
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