Рух продлит контракт с Пономаревым

Как стало известно Sport.ua, «Рух» подпишет новый контракт с наставником команды Виталием Пономаревым.

Действующий контракт специалиста завершается 31 июня. Клуб выразил полную поддержку Пономареву после завершения сезона.

По общему желанию стороны решили подписать однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на год.

Пономарев возглавляет «Рух» с марта 2023 года. До этого он тренировал юношескую команду «желто-черных». В первом сезоне сохранил для клуба место в УПЛ. А во втором сезоне финишировал на 6-м месте.