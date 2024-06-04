Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда

Мадридский «Реал» выкупит испанского нападающего «Эспаньола» Хоселу, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Напомним, летом 2023 года «сливочные» оформили аренду 34-летнего футболиста, заплатив «Эспаньолу» 500 тысяч евро.

В этом сезоне Хоселу провел 49 матчей за королевский клуб, отметившись 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 5 миллионов евро.

Ранее «Реал» Мадрид официально объявил о подписании французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.