Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда
Мадридский клуб выкупит контракт Хоселу
Мадридский «Реал» выкупит испанского нападающего «Эспаньола» Хоселу, сообщает авторитетное издание The Athletic.
Напомним, летом 2023 года «сливочные» оформили аренду 34-летнего футболиста, заплатив «Эспаньолу» 500 тысяч евро.
В этом сезоне Хоселу провел 49 матчей за королевский клуб, отметившись 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 5 миллионов евро.
Ранее «Реал» Мадрид официально объявил о подписании французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением
«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию