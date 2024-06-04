Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда
Испания
04 июня 2024, 13:40 | Обновлено 04 июня 2024, 13:41
3562
1

Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда

Мадридский клуб выкупит контракт Хоселу

04 июня 2024, 13:40 | Обновлено 04 июня 2024, 13:41
3562
1
Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Мадридский «Реал» выкупит испанского нападающего «Эспаньола» Хоселу, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Напомним, летом 2023 года «сливочные» оформили аренду 34-летнего футболиста, заплатив «Эспаньолу» 500 тысяч евро.

В этом сезоне Хоселу провел 49 матчей за королевский клуб, отметившись 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 5 миллионов евро.

Ранее «Реал» Мадрид официально объявил о подписании французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По теме:
Любенович подтвердил. Минай подпишет нападающего Александрии
Легендарные клубы АПЛ и Серии А хотят купить Цыганкова за €30 миллионов 
Алексей БЕЛИК: «В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина»
Хоселу Реал Мадрид Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 03 июня 2024, 21:35 0
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу

Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением

Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Футбол | 04 июня 2024, 07:24 19
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины

«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию

Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Футбол | 04.06.2024, 13:06
Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Футбол | 04.06.2024, 06:04
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Журналист оценил перспективы Мудрика после прихода в Челси коуча Марески
Футбол | 04.06.2024, 13:34
Журналист оценил перспективы Мудрика после прихода в Челси коуча Марески
Журналист оценил перспективы Мудрика после прихода в Челси коуча Марески
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
эх, а могли бы клаусулу по 100 миллионов прописывать ... маленькие и средние клубы по_прежнему беззащитны ...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
04.06.2024, 07:11 8
Футбол
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
03.06.2024, 06:52 4
Футбол
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 13:42 5
Теннис
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
02.06.2024, 12:32 14
Бокс
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
02.06.2024, 19:27
Бокс
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 10
Футбол
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
02.06.2024, 15:35 1
Бокс
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем