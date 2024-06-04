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  4. Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
04 июня 2024, 13:03 | Обновлено 04 июня 2024, 13:17
476
2

Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Сурбитоне

04 июня 2024, 13:03 | Обновлено 04 июня 2024, 13:17
476
2
Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

4 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) начнет выступления на травяном турнире ITF W100 в Сурбитоне.

В первом раунде украинка сразится с американкой Элизабет Мандлик (№138 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Грет Миннен (№85 WTA) или Франческой Джонс (№259 WTA).

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смотреть онлайн Дарья Снигур Элизабет Мандлик ITF Сурбитон
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Примудрилася з 1-4 зробити 6-5 мати 7-8 сет -пойнтів і програла 1 сет на тай-брейку
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0
T-800
Аншбу с детючкою быстро упаковали и отправили домой. СЛАВА ИТАЛИИ!!!
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-1
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