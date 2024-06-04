ITF04 июня 2024, 13:03 | Обновлено 04 июня 2024, 13:17
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Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Сурбитоне
04 июня 2024, 13:03 | Обновлено 04 июня 2024, 13:17
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4 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) начнет выступления на травяном турнире ITF W100 в Сурбитоне.
В первом раунде украинка сразится с американкой Элизабет Мандлик (№138 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Грет Миннен (№85 WTA) или Франческой Джонс (№259 WTA).
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