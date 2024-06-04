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  4. Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 13:06 | Обновлено 04 июня 2024, 13:44
513
7

Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал ничью против Германии

04 июня 2024, 13:06 | Обновлено 04 июня 2024, 13:44
513
7
Алексей БЕЛИК: «Мы не знаем, какой план на игру был от Реброва»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ничью в товарищеском матче против Германии (0:0).

– Сборная Украины сыграла 10-й матч против Бундестима и ни разу не выиграла. Какого Вы мнения о сборной Германии?

– Немецкая сборная всегда очень сильная и организованная. Для меня Англия и Германия – фавориты предстоящего Евро. В их составе достаточно много опытных игроков, которые представляют топовые клубы в Европе. Есть и фантастическая молодежь из «Байера», «Штутгарта» и «Хоффенхайма». Думаю, у Нагельсманна сейчас отличный сплав опыта и молодости. Да, мы знаем, что через месяц из сборной уйдет Кроос, возможно, завершат свою карьеру в Бундестим Мюллер и Нойер. Тренерский штаб немецкой сборной имеет хороший выбор игроков на всех позициях.

– Однако 4 футболиста из «Реала» и «Боруссии» (Дортмунд) не играли против нашей сборной.

– Да. Рюдигер, Кроос, Шлоттербек и Фюллькруг отдыхают после финала Лиги чемпионов. Даже без этих мастеров сборная Германии является очень агрессивной командой. Они умеют играть как с мячом, так и без мяча. Прессинг у немецкой сборной просто доведен до автоматизма.

– Перейдем к делам сборной Украины. Схема нашей команды 5-4-1 удивила многих. Как Вам такое тактическое построение?

– Я не был бы таким категоричным: Сергей Ребров в спаррингах пробует разные варианты игры. Например, на чемпионате Европы, если Украина в матче с Бельгией поведет в счете 1:0, будет знать, как будет играть в 5 защитников. Дай Бог, и в плей-офф раунде, где будут сильные оппоненты, тоже надо будет умело играть в обороне. Убежден, наш тренерский штаб все проанализирует и смоделирует.

– Почему в первые 20 минут матча мы только и делали, что защищались? Только раз Мудрик убежал в контратаку.

– Мы не знаем, какой план на игру был от Сергея Реброва. И всегда следует помнить, что есть соперник. Как он играет, также важно. Сильно критиковать нашу сборную нельзя, это товарищеский матч да еще и на поле сборной Германии.

– А что Вам понравилось в игре нашей сборной?

– Я увидел, что мы имеем качественных футболистов как в атаке, так и в обороне. Мудрик, Цыганков и Довбик могут пробить любую оборону. С Румынией и Словакией у нас будет другая игра, где мы будем контролировать мяч значительно больше, чем в Нюрнберге. И моментов создадим у чужих ворот больше. Мне кажется, мы имеем сильных крайних защитников – Конопля и Миколенко хороши в атаке. А схема 5-4-1 может легко трансформируется в схему 4-3-3.

– Информативна ли статистика этого поединка? Удары по воротам – 27-6, в створ ворот – 5-3?

– Цифры никогда не врут. Повторю, мы не знаем, какой план на игру выбрал тренерский штаб. Вряд ли мы хотели отвечать атакой на атаку немцев. Тяжело Бундестим оставить без мяча, когда там играют такие мастера, как Гюндоган и Вирц. Нам нужно стремиться играть, как топовые сборные и соответствовать им. Конечно, моменты у ворот Трубина хозяева создавали, но счет – 0:0. Из такой игры нужно извлечь пользу.

– Но и у нас тоже не все лидеры играли – Лунин, Миколенко, Судаков и Довбик не попали в стартовый состав...

– Да. Зато мы проверили возможности некоторых ребят, которые мало играли в последнее время – Яремчук и Зинченко, например. Да и Степаненко весной мало играл в «Шахтере». Плюс возможности Сватка не мешает проверить в таком противостоянии.

– Кто для Вас самый полезный игрок сборной Украины в этом матче?

– Анатолий Трубин. Мы все знаем его уровень. Вот и в Нюрнберге он несколько раз нас спас.

– 3 спарринга сборной Украины – достаточно для качественной подготовки к чемпионату Европы?

– Да. Хорошо, что все соперники являются разноплановыми. Сильная Германия, где можно посмотреть нашу игру в обороне. Равная нам Польша, где можно смоделировать другую игру и слабую Молдову. В Кишиневе можно и нужно играть в атаку. Так что выбор спарринг-партнеров отличный.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Комментарии 7
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Ostap Sweet Cherry
Все 3 товарищеских игры будет наигрываться схема победы в первом  матче ЛЕ.    Любым способом.  Хоть даже 10 в линию, взявшись за руки.   И только от той победы будут плясать дальше.  
  Второй раз шведская шара не подвалит.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Що там по тому інциденту? Розслідування було чи як?
Чи там "висяк"?😂
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+1
serhiy
Ще в Гая запитайтеся  .
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0
Владислав Рейский
зачем мнение этого гопника вообще узнавать?
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-2
1.11 Петров
Те, що Головний тренер Збірної Ребров не знає в який футбол буде грати на Євро, то це факт, оскільки список гравців є абсолютно не логічним. Власне, футбольні люди це і відмітили.
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-4
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