Любенович прокомментировал слухи о трансфере игрока Миная в Зарю

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал слухи о трансфере полузащитника Тимура Кораблина в луганскую «Зарю».

– К Вам из «Зари» никто не обращался по поводу Кораблина? На парня большой спрос есть.

– Ко мне никто не обращался. Если бы «Заря» хотела Кораблина, они бы мне позвонили. Этим занимается наш спортивный директор. Насколько я знаю, что пока что никого не продали.

В этом сезоне Тимур Кораблин провел 23 матча в УПЛ, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.