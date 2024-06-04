Любенович прокомментировал слухи о трансфере игрока Миная в Зарю
Тимур Кораблин пока не продан
Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал слухи о трансфере полузащитника Тимура Кораблина в луганскую «Зарю».
– К Вам из «Зари» никто не обращался по поводу Кораблина? На парня большой спрос есть.
– Ко мне никто не обращался. Если бы «Заря» хотела Кораблина, они бы мне позвонили. Этим занимается наш спортивный директор. Насколько я знаю, что пока что никого не продали.
В этом сезоне Тимур Кораблин провел 23 матча в УПЛ, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
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