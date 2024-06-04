Арсенал готов продать Зинченко летом. Названа возможная сумма трансфера
Украинский защитник заинтересовал «Баварию»
Лондонский «Арсенал» готов летом продать украинского защитника Александра Зинченко, сообщает издание Football Insider.
По информации источника, «канониры» хотят отбить как можно большую сумму от той, которую в свое время потратили на подписание 27-летнего футболиста (30+2 миллиона фунтов стерлингов).
В сезоне 2023/24 Александр Зинченко провел 35 матчей за «Арсенал», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» готова заплатить за Александра Зинченко 35 миллионов фунтов стерлингов.
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