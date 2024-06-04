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  4. Арсенал готов продать Зинченко летом. Названа возможная сумма трансфера
Англия
04 июня 2024, 12:15 |
2892
3

Арсенал готов продать Зинченко летом. Названа возможная сумма трансфера

Украинский защитник заинтересовал «Баварию»

04 июня 2024, 12:15 |
2892
3
Арсенал готов продать Зинченко летом. Названа возможная сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» готов летом продать украинского защитника Александра Зинченко, сообщает издание Football Insider.

По информации источника, «канониры» хотят отбить как можно большую сумму от той, которую в свое время потратили на подписание 27-летнего футболиста (30+2 миллиона фунтов стерлингов).

В сезоне 2023/24 Александр Зинченко провел 35 матчей за «Арсенал», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» готова заплатить за Александра Зинченко 35 миллионов фунтов стерлингов.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Football Insider
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Комментарии 3
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Vitason
Не хочу быть критиком,но думаю карьера Зинченко пошла по наклонной! И если это правда,то Бавария хороший вариант, команда в стадии перестройки и туда можно вклиниться сейчас,если позже может быть поздно!
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+1
kadaad
Никто за Зинченко не заплатит такие деньги.
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+1
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