Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе

Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет приобрести футбольный клуб «Уотфорд», сообщает издание The Sun со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, «шершни» ищут серьезных инвесторов, ведь ставят целью возвращение в Английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

Отмечается, что переговоры пока находятся лишь на начальных стадиях. Владельцы «Уотфорда» оценивают клуб в 150-200 миллионов фунтов стерлингов.

Заинтересованность Энтони Джошуа в «Уотфорде» легко объясняется тем, что он родился в роддоме, который является соседним зданием для домашнего стадиона «желтой армии».

Интересно, что в юношеской команде «Уотфорда» играет сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко – Кристиан Шевченко.

Сезон Чемпионшипа 2023/24 «Уотфорд» завершил на 15-м месте, набрав 56 очков в 46 матчах.