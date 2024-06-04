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  4. Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Англия
04 июня 2024, 11:17 |
1442
0

Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе

Энтони Джошуа заинтересован в «Уотфорде», где играет сын Шевченко

04 июня 2024, 11:17 |
1442
0
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет приобрести футбольный клуб «Уотфорд», сообщает издание The Sun со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, «шершни» ищут серьезных инвесторов, ведь ставят целью возвращение в Английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

Отмечается, что переговоры пока находятся лишь на начальных стадиях. Владельцы «Уотфорда» оценивают клуб в 150-200 миллионов фунтов стерлингов.

Заинтересованность Энтони Джошуа в «Уотфорде» легко объясняется тем, что он родился в роддоме, который является соседним зданием для домашнего стадиона «желтой армии».

Интересно, что в юношеской команде «Уотфорда» играет сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко – Кристиан Шевченко.

Сезон Чемпионшипа 2023/24 «Уотфорд» завершил на 15-м месте, набрав 56 очков в 46 матчах.

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Энтони Джошуа Уотфорд Кристиан Шевченко чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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