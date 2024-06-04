Неймар рассказал, действительно ли он вернется в Сантос
Нападающий «Аль-Хиляля» прокомментировал трансферные слухи
Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал трансферные слухи о своем возвращении в родной «Сантос»:
«То, что пишут журналисты, абсолютная неправда. Пока ничего не планируется. У меня остался один год контракта с «Аль-Хилялем». Надеюсь, я смогу провести великолепный сезон. Прошлый я пропустил из-за травмы. Впереди еще много времени.
Конечно, «Сантос» – команда моего сердца, я хочу когда-то вернуться туда, но пока что никаких планов нет».
В сезоне 2023/24 Неймар провел 5 матчей за «Аль-Хиляль», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Neymar disse que não tem nada planejado para voltar ao Santos. Diferente do boato de que ele teria dito no vestiário que voltaria ano que vem.— ⚽ (@DoentesPFutebol) June 4, 2024
📹 @ESPNBrasil pic.twitter.com/kdyDmusNrd
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