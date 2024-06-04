Марьян МЫСЫК: «Левый берег мог выйти в УПЛ»

Полузащитник «Левого берега» Марьян Мысык прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (1:1, 1:2 по сумме двух поединков) в ответном матче плей-офф за право участия в УПЛ 2024/25.

– Марьян, понятно, что для вашей команды это был важнейший поединок в истории клуба. После финального свистка многие ваши футболисты плакали...

– Это был тяжелый матч, где каждая из команд не имела много голевых моментов. «Оболонь» выжала максимум из полумомента на 65-й минуте встречи. Гол Краснопира и дал «пивоварам» важный результат.

– В первом тайме обе команды практически ничего не создали у чужих ворот. Почему так произошло?

– Согласен. Но тем, пожалуй, и отличается Премьер-лига от первого дивизиона. Из минимального шанса они смогли забить. Но мне не нравится сам стиль игры «Оболони».

– В начале второго тайма произошло много важных эпизодов – удаление защитника «Оболони» Османа, затем гол вашего бразильца Сидннея. Казалось, что для вашей команды все складывается как надо. Но развить собственный успех ваша команда не смогла. Почему?

– Да, вроде бы мы все перевернули с головы на ноги. Потом обычный аут, с подбора удар, рикошет и гол. Да, у нас было еще около 30 минут. Но, скажу искренне, до окончания встречи мы очень плохо играли.

– Это статус матча так подействовал на вашу команду?

– Не знаю. Может, психологически нас что-то надломило. Наоборот, после удаления у соперника мы должны были помчаться вперед. А получилось... Очень обидно.

– Антураж поединка был фантастическим. Почти полные трибуны на вашем стадионе. Играть было приятно?

– Конечно. Всегда хочется играть при заполненных трибунах, фанаты всегда гонят тебя вперед.

– Руководство «Левого берега» ставило перед вами конкретную задачу по выходу в УПЛ?

– Нет. Но наш главный тренер говорил, что аппетит приходит во время еды. Мы вполне могли попасть в Премьер-лигу.

– В каком из двух матчей с «Оболонью» ваша команда играла лучше?

– Трудно сравнивать игры. На «Оболонь-Арене» мы пропустили гол после стандарта, а сегодня, наоборот, забили мы уже после розыгрыша углового. В целом была примерно равная игра.

– Теперь в Киеве появилось новое дерби – «Оболонь» против «Левого берега»...

– Да, я читал уже разные комментарии болельщиков по этому поводу. Пусть будет еще одно дерби.