Президент Вереса: «Хотелось бы позариться на что-то большее»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин поделился эмоциями от сохранения прописки в Украинской Премьер-лиге:

«Мы сохранили свое место в УПЛ. Это самое главное. Четвертый подряд сезон сыграем в элите украинского футбола. Думаю, что с такой атмосферой на стадионе, с такими болельщиками – мы можем посягнуть на нечто большее.

Для президента, тренерского штаба, скаутов – дел с сегодняшнего дня только прибавится. Работа по комплектации команды, продление контрактов – она продолжается 24/7. У нас уже есть определенные предварительные наработки. Но вопрос, в какой лиге мы будем играть – он был ключевым для наших потенциальных новичков, для части игроков, которые сейчас в команде. Теперь мы уже имеем определенную конкретику и определенную переговорную позицию.

Ожидания от следующего сезона? Хотелось бы посягнуть на что-то большее. Будем говорить об этом с тренерским штабом, партнерами, нашим бизнес-клубом».

Напомним, в переходных матчах за право участия в УПЛ 2024/25 «Верес» по сумме двух матчей уверенно обыграл «Эпицентр» – 4:2.