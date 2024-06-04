Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не могу сказать на 100%, что останусь в Минае»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович поделился планами на будущее.

– Желько, у Вас остается год контракта с «Минаем». Что дальше?

– Да. Я планирую сборы, ищем новых футболистов. Возможно, кто-то обратит на меня внимание, чтобы пойти на повышение. Не могу сказать на 100%, что останусь в «Минае».

– На Вас выходили с предложением?

– Вариантов пока что нет.

– Что Вы можете рассказать о планах «Миная» на межсезонье?

– Команда будет готовиться в Ужгороде. Планируем сыграть 8 спаррингов, есть договоренности по соперникам. Сыграем с «Металлистом», «Ворскла» дала согласие, с «Карпатами» или у нас, или во Львове.

Напомним, по итогам сезона 2023/24 «Минай» занял 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата. Следующий сезон команда начнет во втором по силе дивизионе Украины.