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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 10:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай покинул опытный полузащитник

Сергей Петько стал свободным агентом

04 июня 2024, 10:15 |
400
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай покинул опытный полузащитник
ФК Минай. Сергей Петько

Украинский полузащитник Сергей Петько покинул «Минай», сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

30-летний футболист присоединился к «Минаю» летом 2022-го и провел в составе команды два полных сезона. За 31 матч в футболке минайцев опытный хавбек отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергея Петько в 200 тысяч евро.

Напомним, по итогам сезона 2023/24 «Минай» занял 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата. Следующий сезон команда начнет во втором по силе дивизионе Украины.

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Сергей Петько Минай трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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