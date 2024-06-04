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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 08:11 | Обновлено 04 июня 2024, 08:12
1646
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина

«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024

04 июня 2024, 08:11 | Обновлено 04 июня 2024, 08:12
1646
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
УАФ

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе.

Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Украина.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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