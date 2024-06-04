Чемпионат Европы04 июня 2024, 08:11 | Обновлено 04 июня 2024, 08:12
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
04 июня 2024, 08:11 | Обновлено 04 июня 2024, 08:12
1646
0
В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе.
Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Украина.
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