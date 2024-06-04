В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе.

Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Украина.