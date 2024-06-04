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04 июня 2024, 06:57 |
37
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 июня 2024, 06:57 |
37
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В среду, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:15 Швейцария – Эстония

Ggbet 1.13 – 7.70 – 20.00

21:45 Португалия – Финляндия

Ggbet 1.15 – 8.00 – 19.00

22:00 Италия – Турция

Ggbet 1.59 – 4.20 – 5.40

КИБЕРСПОРТ

19:00 Entopiq – eSuba

Ggbet 1.21 – 4.28

20:00 OGS Sigma – Dynamo Eclot

Ggbet 4.28 – 1.21

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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