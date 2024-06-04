СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

В среду, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:15 Швейцария – Эстония

1.13 – 7.70 – 20.00

21:45 Португалия – Финляндия

1.15 – 8.00 – 19.00

22:00 Италия – Турция

1.59 – 4.20 – 5.40

КИБЕРСПОРТ

19:00 Entopiq – eSuba

1.21 – 4.28

20:00 OGS Sigma – Dynamo Eclot

4.28 – 1.21