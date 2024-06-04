Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня

4 июня продолжат играть матчи 3-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции в парном разряде, где выступают украинские теннисистки.

Также юниоры и юниорки начнут играть поединки 1/16 финала.

Во вторник на корты Парижа выйдут Марта Костюк, Надежда Киченок и Елизавета Котляр.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток



Ролан Гаррос. 3-й раунд парного разряда

Корт имени Симонны Матье. 2-й запуск (13:30)

Мию Като / Надежда Киченок [6] – Николь Мелихар / Эллен Перес [2]



Корт имени Симонны Матье. 3-й запуск (15:00)

Лейла Фернандес / Эрин Рутлифф [9] – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Ролан Гаррос. 2-й раунд одиночного разряда (юниорки)

Корт №5. 1-й запуск (12:00)

Елизавета Котляр – Ива Якшич

ориентировочное время начала по Киеву

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