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  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 02:25 |
163
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня

Во вторник на корты Парижа выйдут три представительницы Украины

04 июня 2024, 02:25 |
163
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 июня продолжат играть матчи 3-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции в парном разряде, где выступают украинские теннисистки.

Также юниоры и юниорки начнут играть поединки 1/16 финала.

Во вторник на корты Парижа выйдут Марта Костюк, Надежда Киченок и Елизавета Котляр.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. 3-й раунд парного разряда

Корт имени Симонны Матье. 2-й запуск (13:30)
Мию Като / Надежда Киченок [6] – Николь Мелихар / Эллен Перес [2]

Корт имени Симонны Матье. 3-й запуск (15:00)
Лейла Фернандес / Эрин Рутлифф [9] – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Ролан Гаррос. 2-й раунд одиночного разряда (юниорки)

Корт №5. 1-й запуск (12:00)

Елизавета Котляр Ива Якшич

ориентировочное время начала по Киеву

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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