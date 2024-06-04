Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня
Во вторник на корты Парижа выйдут три представительницы Украины
4 июня продолжат играть матчи 3-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции в парном разряде, где выступают украинские теннисистки.
Также юниоры и юниорки начнут играть поединки 1/16 финала.
Во вторник на корты Парижа выйдут Марта Костюк, Надежда Киченок и Елизавета Котляр.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. 3-й раунд парного разряда
Корт имени Симонны Матье. 2-й запуск (13:30)
Мию Като / Надежда Киченок [6] – Николь Мелихар / Эллен Перес [2]
Корт имени Симонны Матье. 3-й запуск (15:00)
Лейла Фернандес / Эрин Рутлифф [9] – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
Ролан Гаррос. 2-й раунд одиночного разряда (юниорки)
Корт №5. 1-й запуск (12:00)
Елизавета Котляр – Ива Якшич
ориентировочное время начала по Киеву
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