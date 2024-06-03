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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 21:38 | Обновлено 03 июня 2024, 22:45
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0

МАЛИНОВСКИЙ: «Постараемся сыграть с Германией в наш лучший футбол»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от товарищеского матча

03 июня 2024, 21:38 | Обновлено 03 июня 2024, 22:45
60
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Постараемся сыграть с Германией в наш лучший футбол»
УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Германии.

Сине-желтые завершают подготовку к своему первому июньскому поединку – против сборной Германии. В преддверии товарищеской игры в Нюрнберге Руслан Малиновский оценил силу соперника:

«Да, сборная Германии будет играть без финалистов Лиги чемпионов. Но вышедшие ребята захотят показать, что они должны выступать на Евро. Все футболисты, попадающие в сборную Германии, очень высокого уровня. Мы знаем всю силу этой команды, будет интересный матч, нужно будет поработать.

Сейчас у немцев другой тренер, поэтому игра будет отличаться от той, что была в прошлом году. Германия поддерживает Украину, поэтому для болельщиков это будет отличный матч. Мы постараемся показать свой лучший футбол.

Если сравнивать сборную Украины с той командой, которая доходила до четвертьфинала Евро-2020, то многие ребята остались. Конечно, есть несколько новых игроков, усиливающих сборную. Но сравнивать сложно, увидим по результатам выступлений.

Поединок с Германией – один из трех подготовительных. Мы постараемся сыграть в наш лучший футбол. Ошибки из предыдущих игр нужно убрать, а то, что нам не удавалось в атаке – улучшить. Мы должны показать хороший футбол для наших болельщиков и нашей страны».

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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