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  4. Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 23:55 |
860
0

Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 3 июня в Нюрнберге проходит товарищеский матч перед Евро-2024

03 июня 2024, 23:55 |
860
0
Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

3 июня в 21:45 в Нюрнберге проходит товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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