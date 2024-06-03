Чемпионат Европы03 июня 2024, 23:55 |
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Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 3 июня в Нюрнберге проходит товарищеский матч перед Евро-2024
03 июня 2024, 23:55 |
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3 июня в 21:45 в Нюрнберге проходит товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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