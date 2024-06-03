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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 21:41 | Обновлено 03 июня 2024, 21:42
388
0

Кто фаворит? Актуальные коэффициенты букмекеров на матч Германия – Украина

Поединок состоится 3 июня в 21:45 по Киеву

03 июня 2024, 21:41 | Обновлено 03 июня 2024, 21:42
388
0
Кто фаворит? Актуальные коэффициенты букмекеров на матч Германия – Украина
УАФ

3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Букмекерские конторы выставили котировки на поединок. Фаворитами являются немцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.45

Ничья расценивается в 5.60. Победа подопечных Сергея Реброва расценивается в 7.20!

Основные котировки на товарищеский матч Германия – Украина:

  • Победа сборной Германии – 1.45
  • Ничья – 5.60
  • Победа сборной Украины – 7.20
  • Обе забьют – 1.65
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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