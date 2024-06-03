Кто фаворит? Актуальные коэффициенты букмекеров на матч Германия – Украина

3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Букмекерские конторы выставили котировки на поединок. Фаворитами являются немцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.45

Ничья расценивается в 5.60. Победа подопечных Сергея Реброва расценивается в 7.20!

Основные котировки на товарищеский матч Германия – Украина: