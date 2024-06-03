Чемпионат Европы03 июня 2024, 21:41 | Обновлено 03 июня 2024, 21:42
388
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Кто фаворит? Актуальные коэффициенты букмекеров на матч Германия – Украина
Поединок состоится 3 июня в 21:45 по Киеву
03 июня 2024, 21:41 | Обновлено 03 июня 2024, 21:42
388
0
3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Букмекерские конторы выставили котировки на поединок. Фаворитами являются немцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.45
Ничья расценивается в 5.60. Победа подопечных Сергея Реброва расценивается в 7.20!
Основные котировки на товарищеский матч Германия – Украина:
- Победа сборной Германии – 1.45
- Ничья – 5.60
- Победа сборной Украины – 7.20
- Обе забьют – 1.65
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