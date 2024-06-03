3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

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Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Цыганков, Яремчук.

Запас: Бущан, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Судаков, Бражко, Зубков, Бондар, Тымчик, Ванат, Михайличенко

Германия: Нойер, Та, Гросс, Киммих, Хаверц, Мусиала, Антон, Вирц, Миттельштадт, Гюндоган, Андрих.