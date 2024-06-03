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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 20:35 | Обновлено 03 июня 2024, 21:03
2577
12

Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии

3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч в Нюрнберге

03 июня 2024, 20:35 | Обновлено 03 июня 2024, 21:03
2577
12
Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии

3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Цыганков, Яремчук.

Запас: Бущан, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Судаков, Бражко, Зубков, Бондар, Тымчик, Ванат, Михайличенко

Германия: Нойер, Та, Гросс, Киммих, Хаверц, Мусиала, Антон, Вирц, Миттельштадт, Гюндоган, Андрих.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 12
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AK.228
Чекаємо на матч 
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+1
myroslavmail
це дружня гра, одна з рідкісних де ребров може щось спробувати без ризику
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0
Болела
Цікаво, х трьома захисниками . І на Шапу подивитисьв такому складі. Сергійович щось видумає не стандартне. 
Ответить
0
Snooker
Шапаренко забьет 
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0
Milan1990
С дуба упал???;все время играли в 4 защитника, а теперь эксперимент за несколько дней до начала че??? Капец.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Ostap Sweet Cherry
Стёпа устанет уже в первом тайме, а его односельчанин Шапа будет плакать  и валяться во втором.  
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-2
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Saar
Радує, що нема Луніна.
Не радує,- Довбик в запасі. Довбик в хапасі! В голові не вкладається!
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-6
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