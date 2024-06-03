Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии
3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч в Нюрнберге
3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
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Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии
Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Цыганков, Яремчук.
Запас: Бущан, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Судаков, Бражко, Зубков, Бондар, Тымчик, Ванат, Михайличенко
Германия: Нойер, Та, Гросс, Киммих, Хаверц, Мусиала, Антон, Вирц, Миттельштадт, Гюндоган, Андрих.
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