Соболева вышла в основу турнира WTA 125 в Бари. Стародубцеву разгромили
Анастасия в единственном матче отбора одолела Мириану Тону, Юлия уступила Ипек Оз
3 мая две украинские теннисистки провели матчи на грунтовом турнире WTA 125 в Бари (Италия).
Анастасия Соболева пробилась в основную сетку соревнований, обыграв в единственном матче квалификации Мириану Тону (Италия, WTA 315) в трех сетах.
В 1/16 финала 125-тысячника Соболева сыграет против второй сеяной Лючии Бронцетти.
Юлия Стародубцева в первом раунде основы разгромно проиграла Ипек Оз (Турция, WTA 197) в двух партиях. Представительница Турции далее сыграет либо против Дарии Раймондо, либо против Тамары Зиданшек.
WTA 125 Бари. Грунт. Квалификация
- Анастасия Соболева (Украина) [1] – Мириана Тона (Италия) – 7:5, 4:6, 7:5
WTA 125 Бари. Грунт. 1/16 финала
- Юлия Стародубцева (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 2:6, 1:6
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