Соболева вышла в основу турнира WTA 125 в Бари. Стародубцеву разгромили

3 мая две украинские теннисистки провели матчи на грунтовом турнире WTA 125 в Бари (Италия).

Анастасия Соболева пробилась в основную сетку соревнований, обыграв в единственном матче квалификации Мириану Тону (Италия, WTA 315) в трех сетах.

В 1/16 финала 125-тысячника Соболева сыграет против второй сеяной Лючии Бронцетти.

Юлия Стародубцева в первом раунде основы разгромно проиграла Ипек Оз (Турция, WTA 197) в двух партиях. Представительница Турции далее сыграет либо против Дарии Раймондо, либо против Тамары Зиданшек.

WTA 125 Бари. Грунт. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) [1] – Мириана Тона (Италия) – 7:5, 4:6, 7:5

WTA 125 Бари. Грунт. 1/16 финала