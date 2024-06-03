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  4. Соболева вышла в основу турнира WTA 125 в Бари. Стародубцеву разгромили
WTA
03 июня 2024, 20:31 |
428
2

Соболева вышла в основу турнира WTA 125 в Бари. Стародубцеву разгромили

Анастасия в единственном матче отбора одолела Мириану Тону, Юлия уступила Ипек Оз

03 июня 2024, 20:31 |
428
2
Соболева вышла в основу турнира WTA 125 в Бари. Стародубцеву разгромили
Анастасия Соболева

3 мая две украинские теннисистки провели матчи на грунтовом турнире WTA 125 в Бари (Италия).

Анастасия Соболева пробилась в основную сетку соревнований, обыграв в единственном матче квалификации Мириану Тону (Италия, WTA 315) в трех сетах.

В 1/16 финала 125-тысячника Соболева сыграет против второй сеяной Лючии Бронцетти.

Юлия Стародубцева в первом раунде основы разгромно проиграла Ипек Оз (Турция, WTA 197) в двух партиях. Представительница Турции далее сыграет либо против Дарии Раймондо, либо против Тамары Зиданшек.

WTA 125 Бари. Грунт. Квалификация

  • Анастасия Соболева (Украина) [1] – Мириана Тона (Италия) – 7:5, 4:6, 7:5

WTA 125 Бари. Грунт. 1/16 финала

  • Юлия Стародубцева (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 2:6, 1:6
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Перша сіяна в кваліфікації Соболєва ледве впоралася з італійкою із четвертої сотні. Майже три години мучилася. І одразу потрапила на Бронкаччо, яка тільки що на рівних боролася з Осакой.
Там же гратиме Завацька. Як і передбачалося, замість відпочинку одразу кинулася грати челенджер. Теоретично вони можуть зустрітися в одній четвертій, але навряд чи туди дістануться.
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Snooker
Очень слабо сыграла Юля 
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