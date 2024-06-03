Черноморец стал самой бескомпромиссной командой УПЛ-2023/24

После 31-летнего перерыва звание самой бескомпромиссной команды чемпионата второй раз в истории досталось «Черноморцу». В ходе сезона «моряки» завершили миром всего две встречи – с «Зарей» (0:0 дома) и «Оболонью» (1:1 в гостях). 3 раза делило очки с соперниками «Динамо», 5 – «Шахтер».

Самым же миролюбивым коллективом УПЛ-2023/24 оказался «Рух», сделавший 13 ничьих. Больше 10 мировых подписали также «Заря», «Колос» и «Оболонь» – по 11. Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 66 ничейных результатов, что составило 27,5% от общего числа проведенных игр. 23 матча завершились без забитых мячей (9,6%), 32 – со счетом 1:1 (13,3%) , 9 – 2:2 (3,8%) и 2 – 3:3 (0,8%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ