Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец стал самой бескомпромиссной командой УПЛ-2023/24
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 19:00 | Обновлено 03 июня 2024, 19:20
559
0

Черноморец стал самой бескомпромиссной командой УПЛ-2023/24

Наиболее миролюбивым в минувшем чемпионате оказался «Рух»

03 июня 2024, 19:00 | Обновлено 03 июня 2024, 19:20
559
0
Черноморец стал самой бескомпромиссной командой УПЛ-2023/24
ФК Чорноморець

После 31-летнего перерыва звание самой бескомпромиссной команды чемпионата второй раз в истории досталось «Черноморцу». В ходе сезона «моряки» завершили миром всего две встречи – с «Зарей» (0:0 дома) и «Оболонью» (1:1 в гостях). 3 раза делило очки с соперниками «Динамо», 5 – «Шахтер».

Самым же миролюбивым коллективом УПЛ-2023/24 оказался «Рух», сделавший 13 ничьих. Больше 10 мировых подписали также «Заря», «Колос» и «Оболонь» – по 11. Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 66 ничейных результатов, что составило 27,5% от общего числа проведенных игр. 23 матча завершились без забитых мячей (9,6%), 32 – со счетом 1:1 (13,3%) , 9 – 2:2 (3,8%) и 2 – 3:3 (0,8%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Наибольшего прогресса по сравнению с предыдущим сезоном добилось Полесье
Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2023/24 досталось Полесью
Рух стал самой волевой командой УПЛ-2023/24
цифры и факты Черноморец Одесса итоги сезона УПЛ
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Футбол | 02 июня 2024, 23:12 0
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира

Финальный матч между Италией и Португалией состоится 5 июня в Лимассоле

ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера
Футбол | 03 июня 2024, 17:16 2
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера

Команду Михаила Мудрика возглавил Энцо Мареска

Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Футбол | 03.06.2024, 06:52
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Теннис | 03.06.2024, 17:29
Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03.06.2024, 11:51
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 2
Футбол
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
02.06.2024, 19:27
Бокс
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 7
Футбол
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:35 45
Бокс
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 15
Бокс
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 3
Футбол
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
02.06.2024, 00:01 7
Футбол
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
02.06.2024, 06:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем