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  4. Сергей СУХАНОВ: «Мы выполнили свою задачу»
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 15:55 |
136
0

Сергей СУХАНОВ: «Мы выполнили свою задачу»

Нападающий «Оболони» прокомментировал ничью с «Левым берегом»

03 июня 2024, 15:55 |
136
0
Сергей СУХАНОВ: «Мы выполнили свою задачу»
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов

Нападающий киевской «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал ничью с «Левым берегом» (1:1, 2:1 по сумме двух поединков) в ответном матче плей-офф за право участия в УПЛ 2024/25.

– Вы долго праздновали с вашими болельщиками после окончания встречи. Эмоции сейчас зашкаливают?

– За это мы любим футбол, за эмоции. Мы выполнили свою задачу и остались в УПЛ. У нас много игроков раньше и не играли в Премьер-лиге. А сейчас все мы получили необходимый опыт. Это касается и наших тренеров. Новый сезон в УПЛ мы начнем уже не новичками и будем готовиться более сконцентрировано. Нам было сказано – остаться в элитном дивизионе, и мы задачу выполнили.

– Между двумя матчами было три дня. Что было самым тяжелым в это время?

– Мы восстановились. Наш тренерский штаб сказал, что результат они берут на себя. Наша задача была выйти на футбольное поле и показывать свой футбол.

– Первый тайм завершился вничью 0:0. Этот результат вас устраивал. А качество игры?

– «Левый Берег» – непростая команда. Они показывают хороший футбол. Я им желаю всего хорошего и через год выйти в УПЛ.

– О чем ты подумал после удаления Османа?

– Я сразу знал, что нам будет очень тяжело. Потом пропустили гол. Но была уверенность, что мы останемся в Премьер-лиге.

– Показалось, что когда «Оболонь» играла в меньшинстве, вы действовали лучше, чем когда играли в равных составах?

– Возможно. Эта ситуация придала нам силы.

– Победа по сумме двух матчей далась за счет опыта игры в элитном дивизионе?

– Дальше прошел сильнейший. Может, мы больше хотели победить. Эмоции сейчас зашкаливают.

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Источник: защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Первой лиге
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Оболонь Киев переходные матчи Левый берег Левый берег - Оболонь Сергей Суханов
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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