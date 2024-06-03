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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Мне было очень тяжело. Подача – большое оружие Рыбакиной»
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 16:13 |
1379
3

Элина СВИТОЛИНА: «Мне было очень тяжело. Подача – большое оружие Рыбакиной»

Украинка оценила поражение в матче Ролан Гаррос

03 июня 2024, 16:13 |
1379
3
Элина СВИТОЛИНА: «Мне было очень тяжело. Подача – большое оружие Рыбакиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче 1/8 финала турнира Ролан Гаррос в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной – 4:6, 3:6.

Элина считает, что имела шанс вернуться в игру.

«Сегодня мне было очень тяжело. Мне показалось, что в первом сете я была не настолько далека, чтобы сравнять счёт, но она сыграла хорошо. Я не использовала свой шанс, но она замечательный игрок. Поэтому это всегда непросто: ты как будто так близко, но и одновременно так далеко. Что есть, то есть. Ее подача – это самое большое ее оружие. Она очень хорошо пробивает по своим точкам. Всегда надо быть готовой к чему-то неожиданному, потому что она иногда она играет мощно, иногда добавляет мячу вращение, иногда просто кладет мяч в правильное место. Поэтому ты постоянно должен быть начеку. Важно активно ей отвечать».

«Поэтому мне бы хотелось, чтобы я немного лучше воспользовалась теми шансами, которые у меня были, немного больше давила на нее. Но, к сожалению, получилось, как получилось».

«Я чувствую, что мой уровень на месте, но, конечно, есть много разных моментов. Важно, кто лучше справляется с нервами. Иногда я делаю это правильно, иногда мои соперницы играют просто великолепно. Всегда это что-то разное. Иногда получается, иногда нет, иногда ты просто борешься и пытаешься сделать всё, что можешь. Я чувствую, что я уже и не так далеко от хорошей формы и от того, чтобы тоже их обыгрывать. Но я стараюсь сосредоточиться на моем здоровье».

«Мне действительно надо чувствовать себя на 100%, чтобы играть стабильно и бросать вызов этим теннисисткам. Сейчас я чувствую себя так, что это еще не 100%. И я думаю, что это влияет и пока не помогает мне и моей уверенности, что я могу побеждать топ-игроков», – сказала Свитолина.

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Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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vvm2068
Я розумію, що всі хочуть перемог наших тенісисток, але можна ж якось тримати себе в руках та не писати казна-що
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+6
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
А хто заважав використати 10 - 15 ейсів, про котрі я вже кілька років пишу. Дід
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0
kadaad
Так в чем дело? Бери мужа и пусть он тебе подает.....
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-3
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