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  4. Денис БОЙКО: «Лунину нужно уходить из Реала. Я всегда хотел играть»
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 15:45 |
829
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Денис БОЙКО: «Лунину нужно уходить из Реала. Я всегда хотел играть»

Главной проблемой является статус Куртуа

03 июня 2024, 15:45 |
829
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Денис БОЙКО: «Лунину нужно уходить из Реала. Я всегда хотел играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Экс-вратарь сборной Украины, «Динамо» и «Полесья» Денис Бойко считает, что Андрею Лунину стоит покинуть «Реал», где первым номером остается Тибо Куртуа.

«Лунину нужно уходить из «Реала». Если бы ему было 30+ лет, то пожалуйста – сиди. Как Кейлор Навас играл, а потом уехал. Тут не про деньги. Я так понимаю, что в Мадриде решили, что Куртуа – номер один, это первый выбор. А Андрей – его дублер. Но это только мои ощущения. Возможно, у Андрея там все супер, семья довольна».

«Но лично я всегда хотел играть. У меня был контракт с «Динамо» долгосрочный, но я не был готов сидеть за спиной Шовковского или еще кого-то. Я понимаю, что как бы я не тренировался, но Шовковский будет первым».

«Но тут много факторов, и не всегда футбольных, советовать ему я не могу. Но мне кажется, что стоит уходить из «Реала», – сказал Бойко проекту Burbazz.

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Иван Зинченко Источник: YouTube
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justhateme
Бойко порівнює ситуацію Луніна і Куртуа, із собою і СаШо
Ну добре що хоч не згадки рівня ДЮСШ
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