Наибольшего прогресса по сравнению с предыдущим сезоном добилось Полесье

Наибольший взлет по сравнению с предыдущим сезоном совершило «Полесье». Житомиряне, год назад выступавшие в Первой лиге, завершили чемпионат на 5-й позиции, набрав 78 баллов по традиционной системе подсчета (за шаг наверх со 2-го места на 1-е – 16 очков, с 3-го на 2-е – 15 и т.д.). Среди новичков элитного дивизиона большего прогресса добивались только «Ворскла» в ЧУ-1996/97 (3-е место) и «ЦСКА-Борисфен» в ЧУ-1995/96 (4-е).

Значительный подъем в турнирной таблице совершили также ЛНЗ – 55 баллов (из Первой лиги на 7-е), «Кривбасс» – 50 (с 7-го на 3-е), «Рух» – 45 (с 11-го на 6-е) и «Динамо» – 29 (с 4-го на 2-е). Еще два клуба – «Шахтер» и «Верес» – сохранили свои прошлогодние позиции. Наибольший же регресс оказался у «Зари», разменявшей 3-е место на 10-е – минус 69 очков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ