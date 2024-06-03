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Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 15:11 | Обновлено 03 июня 2024, 15:15
307
0

Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2023/24 досталось Полесью

В матчах с призерами чемпионата житомиряне взяли 11 очков

03 июня 2024, 15:11 | Обновлено 03 июня 2024, 15:15
307
0
Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2023/24 досталось Полесью
ФК Полесье

В сезоне-2023/24 почетное звание «грозы авторитетов» досталось новичку элитного дивизиона «Полесью». В матчах с призерами чемпионата житомиряне взяли ни много ни мало 11 очков, всего на один пункт не дотянув до рекорда УПЛ, установленного «Карпатами» в сезоне-1998/99. В родных стенах «Полесье» выиграло у «Шахтера» (2:0) и «Динамо» (3:2), а также подписало мировую с «Кривбассом» (1:1), а в гостях взяло верх над криворожцами (1:0) и сыграло вничью с горняками (0:0).

10 очков в поединках с лидерами добыл «Днепр-1». Дома днепряне обыграли «Кривбасс» (1:0) и разошлись миром с «Шахтером» (1:1), а на выезде одержали победу над оранжево-черными (3:1) и бело-синими (1:0).

Хуже всех с призерами сыграли «Металлист 1925» и «Минай», уступившие именитым оппонентам во всех 6 встречах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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